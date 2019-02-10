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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:09

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:актуальна лише для вашого облікового запису

Нет.
Если бонусы начисляются - то они начисляются всем, кто их заработал
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:43

  mustbe написав:
  klug написав:актуальна лише для вашого облікового запису

Нет.
Если бонусы начисляются - то они начисляются всем, кто их заработал

Наверное имелось в виду что привязка идет к вашей учетной записи. К примеру если у вас 1-2 дня не будет начислений бонуса (ну не платили вы картой ничего несколько дней подряд - такого не бывает?) то и бот наверное ничего не покажет. Или Вы как работник эксима "погрузили" своего бота настолько глубоко, что он вообще реагирует на любое начисление по любой учетке?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:56

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:ну не платили вы картой ничего несколько дней подряд - такого не бывает?

Нет, не бывает.
Я плачу картой несколько раз в день.
Бонусы начисляются реже, чем я расплачиваюсь картой.
Поэтому: моя учетка - идеальная лакмусовая бумажка для проверки начисления бонусов.

ЗЫ. Я - не работник эксима, просто клиент.

ЗЫ2. Ок, если будет 3 голоса против нововведения - отключу, не проблема
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:12

  mustbe написав:
  Flamingo написав:ну не платили вы картой ничего несколько дней подряд - такого не бывает?

Нет, не бывает.
Я плачу картой несколько раз в день.
Бонусы начисляются реже, чем я расплачиваюсь картой.
Поэтому: моя учетка - идеальная лакмусовая бумажка для проверки начисления бонусов.

ЗЫ. Я - не работник эксима, просто клиент.

ЗЫ2. Ок, если будет 3 голоса против нововведения - отключу, не проблема

Мой голос не был против. По поводу "работника" сделал вывод по адресу "бота". По похожему принципу когда-то делались адреса в моем банке :). Ошибся. Извините
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 лют, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:14

Re: Укрексiмбанк

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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:33

  Boundless написав:Сделайте платную подписку

Ок, как скажете, сделаю )

Только давайте бота обсуждать в его теме, не здесь
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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