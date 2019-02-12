Укрексімбанк відкрив свою першу справу з фінансової реструктуризації, “до того ж ця справа стала однією з найбільших за об’ємом боргу, який підлягає реструктуризації”, повідомив Секретаріат фінансової реструктуризації, пише liga.net.
Як зазначається, компанія-боржник - ТОВ “Агенція офісного будівництва”.
Як писав Finbalance, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 15.08.2016, ТОВ “Агенція офісного будівництва” фігурувало в матеріалах кримінального провадження №32015100060000192 від 01.09.2015 за фактом “привласнення службовими особи ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Ант Япи», АТ "Укрексімбанк", за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в особливо великих розмірах, отриманих від вказаного банку на будівництво офісного центру МФК «SkyTowers» по вул. Шолуденка в м. Києві” (цитата).
За результатами торішнього стрес-тесту Укрексімбанк до кінця 2019 року має забезпечити покриття дефіциту капіталу (за негативним макроекономічним сценарієм) на 11 млрд грн за рахунок виконання плану реструктуризації.
Государственный Укрэксимбанк реструктуризирует долги компании "Агентство офисного строительства" Государственный экспортно-импортный банк Украины - Укрэксимбанк - начал свою первую процедуру финансовой реструктуризации долгов.
Как отмечает Секретариат по финансовой реструктуризации, это не только первое дело банка по реструктуризации, но еще и одно из крупнейших по объему долга. Точная сумма не называется.
Компанией-должником является Агентство офисного строительства. По данным в едином госреестре, компания зарегистрирована в Киеве. Руководитель - Александр Демин. Среди учредителей значатся Таккадеро Трейдинг Лимитед и ТКД Инвест. Конечный бенефициарный собственник - Девид Израел (США).
Процедура реструктуризации запущена 12 февраля, а завершится 13 мая 2019 года.
По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. Как мне сказали "бесплатные" и "со скидкой" премиум карты Виза больше не будут выпускаться под депо - только Мастер. Поэтому если кто планировал это сделать - поторопитесь до марта осталось не так много. Дальше премиум-Визы будут выпускаться только платные по "полному" тарифу . "Ось така фигня, малята!" (с) дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1
V2 написав:Flamingo Голди відносяться в Сімки до преміальних?
ХЗ - у меня платины, они точно относятся Да и Голды не так критично - они то на 2 года выпускались, поэтому если в прошлом году получали - еще годик попользуете. А вот платины выпускались на год. Перевыпустить сейчас не получится - я их летом открывал
Flamingo написав:По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. Как мне сказали "бесплатные" и "со скидкой" премиум карты Виза больше не будут выпускаться под депо - только Мастер. Поэтому если кто планировал это сделать - поторопитесь до марта осталось не так много. Дальше премиум-Визы будут выпускаться только платные по "полному" тарифу . "Ось така фигня, малята!" (с) дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1
Спасибо за инсайд конечно.
Получат полный стоп-кран по визе, и передумают
По обычным тарифам "илитные" визы мало кто будет брать. А так хоть какой-то их канал сбыта имели Тем более свинорылы скорее всего не использовали никакого "наполнения" карт, кроме кешбека (я имею ввиду всякие страховки, и т.д.). Т.е. эти карты не в такой уж убыток и продавались
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин