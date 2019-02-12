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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:24

Andey
Під діючий гривне-депо. Хоча є ще доларовий депозит.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:58

Кто-то свинорылит по-крупному

УКРЕКСІМБАНК ПОЧАВ ПЕРШУ ФІНРЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
Укрексімбанк відкрив свою першу справу з фінансової реструктуризації, “до того ж ця справа стала однією з найбільших за об’ємом боргу, який підлягає реструктуризації”, повідомив Секретаріат фінансової реструктуризації, пише liga.net.

Як зазначається, компанія-боржник - ТОВ “Агенція офісного будівництва”.

Як писав Finbalance, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 15.08.2016, ТОВ “Агенція офісного будівництва” фігурувало в матеріалах кримінального провадження №32015100060000192 від 01.09.2015 за фактом “привласнення службовими особи ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Ант Япи», АТ "Укрексімбанк", за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в особливо великих розмірах, отриманих від вказаного банку на будівництво офісного центру МФК «SkyTowers» по вул. Шолуденка в м. Києві” (цитата).

За результатами торішнього стрес-тесту Укрексімбанк до кінця 2019 року має забезпечити покриття дефіциту капіталу (за негативним макроекономічним сценарієм) на 11 млрд грн за рахунок виконання плану реструктуризації.

http://finbalance.com.ua/news/Ukreksimbank-pochav-pershu-finrestrukturizatsiyu

Государственный Укрэксимбанк реструктуризирует долги компании "Агентство офисного строительства"
Государственный экспортно-импортный банк Украины - Укрэксимбанк - начал свою первую процедуру финансовой реструктуризации долгов.

Как отмечает Секретариат по финансовой реструктуризации, это не только первое дело банка по реструктуризации, но еще и одно из крупнейших по объему долга. Точная сумма не называется.

Компанией-должником является Агентство офисного строительства. По данным в едином госреестре, компания зарегистрирована в Киеве. Руководитель - Александр Демин. Среди учредителей значатся Таккадеро Трейдинг Лимитед и ТКД Инвест. Конечный бенефициарный собственник - Девид Израел (США).

Процедура реструктуризации запущена 12 февраля, а завершится 13 мая 2019 года.

https://finance.liga.net/bank/novosti/ukreksimbank-zapustil-svoyu-pervuyu-finansovuyu-restrukturizatsiyu
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:47

перемен НЕ требуют наши сердца

По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. Как мне сказали "бесплатные" и "со скидкой" премиум карты Виза больше не будут выпускаться под депо - только Мастер. Поэтому если кто планировал это сделать - поторопитесь до марта осталось не так много. Дальше премиум-Визы будут выпускаться только платные по "полному" тарифу :(.
"Ось така фигня, малята!" (с) дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:50

Flamingo
Голди відносяться в Сімки до преміальних?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:53

  V2 написав:Flamingo
Голди відносяться в Сімки до преміальних?

ХЗ - у меня платины, они точно относятся :(
Да и Голды не так критично - они то на 2 года выпускались, поэтому если в прошлом году получали - еще годик попользуете. А вот платины выпускались на год. Перевыпустить сейчас не получится - я их летом открывал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:43

Господа, а у Вас Симины бонусы както светятся в минпоборов?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:45

  Flamingo написав:Виза больше не будут выпускаться под депо


а кто-то пробовал открыть второй счёт? (т.е. занести новый депо - и чтобы под него открыли новый карточный счёт)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:50

  uaprofi написав:Господа, а у Вас Симины бонусы както светятся в минпоборов?

Это ж фантики. А фантики не облагаются налогами. Тем более в бабитском крае законодательство другое :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:05

  Flamingo написав:По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. Как мне сказали "бесплатные" и "со скидкой" премиум карты Виза больше не будут выпускаться под депо - только Мастер. Поэтому если кто планировал это сделать - поторопитесь до марта осталось не так много. Дальше премиум-Визы будут выпускаться только платные по "полному" тарифу :(.
"Ось така фигня, малята!" (с) дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ-1

Спасибо за инсайд конечно.

Получат полный стоп-кран по визе, и передумают :)

По обычным тарифам "илитные" визы мало кто будет брать. А так хоть какой-то их канал сбыта имели :) Тем более свинорылы скорее всего не использовали никакого "наполнения" карт, кроме кешбека (я имею ввиду всякие страховки, и т.д.). Т.е. эти карты не в такой уж убыток и продавались
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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