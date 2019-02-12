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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:16
ну у них будет месяцев шесть на подумать - ведь многие заносили депо именно сюда какбы под блестящую карту
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uaprofi
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:32
Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
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Andrew75
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:43
Вкладчик1234 написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать
Спасибо. Думаю, в торговом центре будет, скорее всего, простой, то-есть, пополнить карту будет нельзя.
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Andrew75
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:57
Flamingo написав:
По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. ...
Інформація достовірна, на сайті нові тарифи вже висять.
P.S. Треба готуватися, що невдовзі можуть зникнути ліквідні сертифікати.
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apostol
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