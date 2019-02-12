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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:16

ну у них будет месяцев шесть на подумать - ведь многие заносили депо именно сюда какбы под блестящую карту
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:32

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?

Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:43

  Вкладчик1234 написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?

Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать

Спасибо. Думаю, в торговом центре будет, скорее всего, простой, то-есть, пополнить карту будет нельзя.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:57

  Flamingo написав:По не проверенной, но все же заслуживающей доверия, инсайдеровской информации в вопросах выпуска карт Виза в Симе с марта 2019 грядут грустные перемерены. ...

Інформація достовірна, на сайті нові тарифи вже висять.
P.S. Треба готуватися, що невдовзі можуть зникнути ліквідні сертифікати.
apostol
 
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  #<1 ... 633634635636
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