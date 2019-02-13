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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:16
ну у них будет месяцев шесть на подумать - ведь многие заносили депо именно сюда какбы под блестящую карту
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:32
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:38
Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:43
Спасибо. Думаю, в торговом центре будет, скорее всего, простой, то-есть, пополнить карту будет нельзя.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:57
Інформація достовірна, на сайті нові тарифи вже висять.
P.S. Треба готуватися, що невдовзі можуть зникнути ліквідні сертифікати.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:14
нет. эксим как и конь подает без персонализации.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16
нет как раз облагаются. это не совсем фантики ... риворсц про все сообщает и платит налог (а там такие же точно сертификаты) ... более того у риворца был суд с налоговой - они поначалу не брали - а потом минсдох их нагнул и стали брать ... именем украины суд решил что серты - это не фантики это подарок ... не облагаются тока скидка (а серт это считается не скидкой а средством оплаты) .. вот эко-бонусы по алле - это скидка (налога нет .. бонусы власный рахунок сильтпа - это скидка - налога нет .. а сер сильпа - это средство оплаты - тут налог есть.
по этой причине вы и алкоголь/сигареты не можете оплатить бонусами Сильпо Власнывй рахунок (т.к. это скидка а на алкоголь регулируемые цены), но можете оплатить сертом, т.к. он приравнене к деньгам.
эксим подает - они же даже ИНН требуют - но как конь неперсонализируя.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:23
1 У розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку включено плату за:
...
9) по платіжних картках класу Platinum, Infinite/Elite :
- надання виписки по картковому рахунку на паперовому носії;
- термінове оформлення картки з видачею в Головному офісі банку протягом 8 робочих годин;
- оформлення і доставка картки за місцезнаходженням держателя;
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:33
Re: Укрексiмбанк
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:51
Блин, и это сразу после СМС с благодарностью за активное пользование и предложением оформления карты более высокого, чем платина, уровня на льготных условиях. Отделение взяло время на подумать, но я шото очкую...
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