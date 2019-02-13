Додано: Сер 13 лют, 2019 22:16

Flamingo написав: uaprofi написав: Господа, а у Вас Симины бонусы както светятся в минпоборов? Господа, а у Вас Симины бонусы както светятся в минпоборов?

Это ж фантики. А фантики не облагаются налогами. Тем более в бабитском крае законодательство другое Это ж фантики. А фантики не облагаются налогами. Тем более в бабитском крае законодательство другое

нет как раз облагаются. это не совсем фантики ... риворсц про все сообщает и платит налог (а там такие же точно сертификаты) ... более того у риворца был суд с налоговой - они поначалу не брали - а потом минсдох их нагнул и стали брать ... именем украины суд решил что серты - это не фантики это подарок ... не облагаются тока скидка (а серт это считается не скидкой а средством оплаты) .. вот эко-бонусы по алле - это скидка (налога нет .. бонусы власный рахунок сильтпа - это скидка - налога нет .. а сер сильпа - это средство оплаты - тут налог есть.по этой причине вы и алкоголь/сигареты не можете оплатить бонусами Сильпо Власнывй рахунок (т.к. это скидка а на алкоголь регулируемые цены), но можете оплатить сертом, т.к. он приравнене к деньгам.эксим подает - они же даже ИНН требуют - но как конь неперсонализируя.