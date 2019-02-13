тоже получил сегодня такую смс и отделение пообещало перезвонить и озвучить на каких именно льготных условиях и какую карту могут предложить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:57
Re: Укрексiмбанк
тоже получил сегодня такую смс и отделение пообещало перезвонить и озвучить на каких именно льготных условиях и какую карту могут предложить...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:00
У знакомого INFINITE - тоже стоит в общей очереди. На вопрос, можно ли выделить персонального менеджера, ответ убил: "Можно, если оборот по счету не меньше 500 тыс. грн."
Не подумайте, что это за год. За МЕСЯЦ!!!
Не знаю, правда ли это, но таков был ответ...
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 13 лют, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:07
мда...
із 1ого березня нові умови по депо-картках
Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка
(депозитні картки)
Тепер Visa Platinum - лише за 1 грн, але при уомові
при розміщенні депозиту на суму від
500 000,00 грн. до 4 999 999 грн. (або
еквівалент в іншій валюті)
інших опцій німа ...
+50грн !
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10
Re: Укрексiмбанк
Только мастер.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10
За какую 1 грн?
Сначала нужно 500к для платинум мастера и потом за 700 грн можно выпустить допку визу платину
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:14
В теории так и раньше было, но никогда не работало.
Может если "поскандалить" немного, то сделают, а так, чтобы сами предложили, - не встречал...
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:16
Через полгода эксим увидит такой отток физиков, что придётся или банкротится, или брать рефинанс, или заманивать свинорылов назад
Абанк тоже жонглировал условиями "как цыган солнцем" - в итоге пришёл к кредитке с кешбеком и бонусом "за друга"
Хорошая попытка, Эксим
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23
Re: Укрексiмбанк
главное, чтобы государство быстрей его докапитализировало, именно там сумма впечатляющая, а этот возможный отток по депозитам для эксима не так существенен, да и ставки по депозитам у эксима нормальные как для госа...
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:25
Это если "по новогоднему". И то, с условием кешбека.
Сейчас они "накушались", и подумали "что так будет всегда".
Посмотрим, что случится по окончанию акционных депо и карт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:28
Re: Укрексiмбанк
прошу пардону, ви праві!
+50грн !
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