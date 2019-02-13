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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:57

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:Блин, и это сразу после СМС с благодарностью за активное пользование и предложением оформления карты более высокого, чем платина, уровня на льготных условиях. Отделение взяло время на подумать, но я шото очкую...

тоже получил сегодня такую смс и отделение пообещало перезвонить и озвучить на каких именно льготных условиях и какую карту могут предложить...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:00

  IMPRINTER написав:мало того, что у них нету ниединой привелегии от самого банка по Платине - ну как минимум обслуживание вне очереди, так еще и тут наживаются. Кстати, а у кого Инфинити тоже типа должен сидеть в общем стойле ожидая когда пройдет очередь?


У знакомого INFINITE - тоже стоит в общей очереди. На вопрос, можно ли выделить персонального менеджера, ответ убил: "Можно, если оборот по счету не меньше 500 тыс. грн."
Не подумайте, что это за год. За МЕСЯЦ!!!
Не знаю, правда ли это, но таков был ответ...
Востаннє редагувалось Anadonta в Сер 13 лют, 2019 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:07

мда...
із 1ого березня нові умови по депо-картках

Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка
(депозитні картки)

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... 3-2019.pdf

Тепер Visa Platinum - лише за 1 грн, але при уомові

при розміщенні депозиту на суму від
500 000,00 грн. до 4 999 999 грн. (або
еквівалент в іншій валюті)

інших опцій німа ... :oops:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10

Re: Укрексiмбанк

Только мастер.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:10

  greenozon написав:мда...
із 1ого березня нові умови по депо-картках

Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка
(депозитні картки)

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... 3-2019.pdf

Тепер Visa Platinum - лише за 1 грн, але при уомові

при розміщенні депозиту на суму від
500 000,00 грн. до 4 999 999 грн. (або
еквівалент в іншій валюті)

інших опцій німа ... :oops:

За какую 1 грн?
Сначала нужно 500к для платинум мастера и потом за 700 грн можно выпустить допку визу платину
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:14

  clientage написав:https://eximb.com/upload/app_links/tariffs-privat-cards-after-01-03-2019.pdf
1 У розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку включено плату за:
...
9) по платіжних картках класу Platinum, Infinite/Elite :
- надання виписки по картковому рахунку на паперовому носії;
- термінове оформлення картки з видачею в Головному офісі банку протягом 8 робочих годин;
- оформлення і доставка картки за місцезнаходженням держателя;


В теории так и раньше было, но никогда не работало.
Может если "поскандалить" немного, то сделают, а так, чтобы сами предложили, - не встречал...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:16

Через полгода эксим увидит такой отток физиков, что придётся или банкротится, или брать рефинанс, или заманивать свинорылов назад :)

Абанк тоже жонглировал условиями "как цыган солнцем" - в итоге пришёл к кредитке с кешбеком и бонусом "за друга" :)

Хорошая попытка, Эксим :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:23

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:Через полгода эксим увидит такой отток физиков, что придётся или банкротится, или брать рефинанс, или заманивать свинорылов назад

главное, чтобы государство быстрей его докапитализировало, именно там сумма впечатляющая, а этот возможный отток по депозитам для эксима не так существенен, да и ставки по депозитам у эксима нормальные как для госа...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:25

  velvet написав:да и ставки по депозитам у эксима нормальные как для госа...

Это если "по новогоднему". И то, с условием кешбека.

Сейчас они "накушались", и подумали "что так будет всегда".

Посмотрим, что случится по окончанию акционных депо и карт :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:28

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:За какую 1 грн?
Сначала нужно 500к для платинум мастера и потом за 700 грн можно выпустить допку визу платину


прошу пардону, ви праві!
+50грн !
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greenozon
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