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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:45
Тарифы к депозитке
Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:46
Flamingo
дійсно, нонсекс якийсь
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
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