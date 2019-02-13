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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:45
Тарифы к депозитке
Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:46
Flamingo
дійсно, нонсекс якийсь
+50грн !
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
Додано: Чет 14 лют, 2019 01:06
господа, а по инфинити привелегии тока от МПС? от самого эксима нету? т.е. в очереди на общих основаниях и т.п.?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 03:22
кто знает в loungekey если в прошлом году использовал 2 доступа (платина), в этом шо опять можно 2 раза?
как бы зашёл в учётку loungekey, а там снова светится "2 Залишок"
не снимут 27 долл?
Додано: Чет 14 лют, 2019 03:38
Re: Укрексiмбанк
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