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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:45

Тарифы к депозитке

Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600 :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:46

Flamingo

дійсно, нонсекс якийсь :)

http://prntscr.com/mkrlgk
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4264
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47

  Flamingo написав:Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600 :)


Ага и внизу сноска
3 Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки. На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових
додаткових карток
antey718
 
Повідомлень: 220
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47

  Flamingo написав:Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600 :)


К карте класса PLATINUM выпуск допки INFINITE в принципе невозможен.
Опечатка, должно быть написано: "послуга не надається"...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:06

господа, а по инфинити привелегии тока от МПС? от самого эксима нету? т.е. в очереди на общих основаниях и т.п.?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 03:22

кто знает в loungekey если в прошлом году использовал 2 доступа (платина), в этом шо опять можно 2 раза?
как бы зашёл в учётку loungekey, а там снова светится "2 Залишок"
не снимут 27 долл?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 03:38

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:Опечатка, должно быть написано: "послуга не надається"...

их все цело можно записывать в опечатку
шото эти изменения мне не очень нравятся
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 07:16

  uaprofi написав:кто знает в loungekey если в прошлом году использовал 2 доступа (платина), в этом шо опять можно 2 раза?
как бы зашёл в учётку loungekey, а там снова светится "2 Залишок"
не снимут 27 долл?


2 бесплатных визита за календарный год для PLATINUM и 6 для INFINITE - все правильно, плату взымать не должны.
Anadonta
 
Повідомлень: 469
З нами з: 25.11.12
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  #<1 ... 635636637638
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