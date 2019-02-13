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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
Flamingo написав:
Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600
Ага и внизу сноска
3 Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки. На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових
додаткових карток
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antey718
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Додано: Сер 13 лют, 2019 23:47
Flamingo написав:
Скорее всего оЧепЯтка в тарифах к мастеру платине допка виза платина выпускается за 700, а инФИня за 600
К карте класса PLATINUM выпуск допки INFINITE в принципе невозможен.
Опечатка, должно быть написано: "послуга не надається"...
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Anadonta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:06
господа, а по инфинити привелегии тока от МПС? от самого эксима нету? т.е. в очереди на общих основаниях и т.п.?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 03:22
кто знает в loungekey если в прошлом году использовал 2 доступа (платина), в этом шо опять можно 2 раза?
как бы зашёл в учётку loungekey, а там снова светится "2 Залишок"
не снимут 27 долл?
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uaprofi
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Додано: Чет 14 лют, 2019 03:38
Anadonta написав:
Опечатка, должно быть написано: "послуга не надається"...
их все цело можно записывать в опечатку
шото эти изменения мне не очень нравятся
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uaprofi
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:16
uaprofi написав:
кто знает в loungekey если в прошлом году использовал 2 доступа (платина), в этом шо опять можно 2 раза?
как бы зашёл в учётку loungekey, а там снова светится "2 Залишок"
не снимут 27 долл?
2 бесплатных визита за календарный год для PLATINUM и 6 для INFINITE - все правильно, плату взымать не должны.
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Anadonta
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Додано: Чет 14 лют, 2019 07:58
IMPRINTER написав:
господа, а по инфинити привелегии тока от МПС? от самого эксима нету? т.е. в очереди на общих основаниях и т.п.?
Все верно,если первый пришел в очередь с МК дебит,то все что позади него ,ожидают своей участи ,почти как с семейному доктору-кто первый записался,тот первый и вышел
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:42
Коллеги, а вы возвращаете в банк карты с истекшим сроком? (сноска 4, она же сноска 5 текущих тарифов по депо картам)
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Alpha1251
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