Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23
Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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