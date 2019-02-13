Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23
Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:22
Ніт. Разве что в совсем расслабленном состоянии, но меня в такое банки редко вводят, чаще как раз напрягают ))
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:28
Т.е. получается бесплатную депозитку визу плитинум можно оформить только до конца февраля? Главное чтобы бонусную программу не свернули.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:30
формально да, но я думаю уже не дадут визу под депо - скажут нет пластика
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