Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23
Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.
Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:22
Ніт. Разве что в совсем расслабленном состоянии, но меня в такое банки редко вводят, чаще как раз напрягают ))
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:28
Т.е. получается бесплатную депозитку визу плитинум можно оформить только до конца февраля? Главное чтобы бонусную программу не свернули.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:30
формально да, но я думаю уже не дадут визу под депо - скажут нет пластика
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:39
Да уж, нелёгкий предстоит выбор - или голда за депо в 100К и 101 гривну, или личная платина за 3500. Платина за 700 при депо в 500к + бодание с финмоном - явно не вариант.
Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.
Впрочем, посмотрим как будут развиваться события.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:11
M-Audio
выбор будет ещё немного сложнее, так как за 100грн, это будет Visa Affinity PayWave, а там смотри пук16 т..е 99 коп. благотворительности
т.е. нормальная виза будет 600 грн. - правда на 3 года
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