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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23

Вкладчик1234
Поки гладкий сохне, худий здохне.

Хотя конечно Ваш прессинг лично я поддержу )))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:22

  Alpha1251 написав:Коллеги, а вы возвращаете в банк карты с истекшим сроком? (сноска 4, она же сноска 5 текущих тарифов по депо картам)

Ніт. Разве что в совсем расслабленном состоянии, но меня в такое банки редко вводят, чаще как раз напрягают ))
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:28

Т.е. получается бесплатную депозитку визу плитинум можно оформить только до конца февраля? Главное чтобы бонусную программу не свернули.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:30

  Andey написав:Т.е. получается бесплатную депозитку визу плитинум можно оформить только до конца февраля? Главное чтобы бонусную программу не свернули.


формально да, но я думаю уже не дадут визу под депо - скажут нет пластика
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:39

Да уж, нелёгкий предстоит выбор - или голда за депо в 100К и 101 гривну, или личная платина за 3500. Платина за 700 при депо в 500к + бодание с финмоном - явно не вариант.
Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.
Впрочем, посмотрим как будут развиваться события.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:11

M-Audio

выбор будет ещё немного сложнее, так как за 100грн, это будет Visa Affinity PayWave, а там смотри пук16 т..е 99 коп. благотворительности

т.е. нормальная виза будет 600 грн. - правда на 3 года
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:34

Исторический момент: есть все основные сертификаты.
Такое бывает достаточно редко
Зображення
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:43

  M-Audio написав:Да уж, нелёгкий предстоит выбор - или голда за депо в 100К и 101 гривну, или личная платина за 3500. Платина за 700 при депо в 500к + бодание с финмоном - явно не вариант.
Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.
Впрочем, посмотрим как будут развиваться события.

И допка-1к.
Максимум-1 штуку на свиное рыло.
То есть комплект из двух штук -3500+1000 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:23

Re: Укрексiмбанк

Резюмирую: в сухом остатке у шановного панства есть 2 недели на то чтобы заскочить в последний вагон уходящего поезда...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:39

  mustbe написав:Исторический момент: есть все основные сертификаты.
Такое бывает достаточно редко


Спасибо! Даже не верится, что успел выхватить парочку Сильпо... :D
Anadonta
 
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