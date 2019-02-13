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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:13
Re: Укрексiмбанк
Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:34
в январе получил голд под евро вклад
на руках уже 2 голды под депо для гривны ( давно ) и для доллар ( на лето гривню перевожу безналично в у.е. )
никому не верю
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02
Re: Укрексiмбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12
в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45%
никому не верю
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