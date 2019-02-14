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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:13

Re: Укрексiмбанк

Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:34

  wolt450 написав:Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць


в январе получил голд под евро вклад
на руках уже 2 голды под депо для гривны ( давно ) и для доллар ( на лето гривню перевожу безналично в у.е. )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:на лето гривню перевожу безналично в у.е.

По якому курсу?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:на лето гривню перевожу безналично в у.е.

По якому курсу?


в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45% :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:01

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