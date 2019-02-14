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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:13
Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
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wolt450
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:34
wolt450 написав:
Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
в январе получил голд под евро вклад
на руках уже 2 голды под депо для гривны ( давно ) и для доллар ( на лето гривню перевожу безналично в у.е. )
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02
sens написав:
на лето гривню перевожу безналично в у.е.
По якому курсу?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
на лето гривню перевожу безналично в у.е.
По якому курсу?
в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45%
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:01
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Додано: Чет 14 лют, 2019 20:30
Вкладчик1234 написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?
Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать
Подскажите пож. Платину также без комиса пополнить и в кеш-ин, и в кассе?
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valya
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Додано: Чет 14 лют, 2019 20:45
valya написав:
Подскажите пож. Платину также без комиса пополнить и в кеш-ин, и в кассе?
Конечно. Карты в пакетах Депозитный пополняются наличкой бесплатно. При наличии карты.
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lel
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:04
sens написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав:
на лето гривню перевожу безналично в у.е.
По якому курсу?
в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45%
Цікавить курс цього літа.
Можете бути гадом (від вгадати)?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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