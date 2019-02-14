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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:13

Re: Укрексiмбанк

Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:34

  wolt450 написав:Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць


в январе получил голд под евро вклад
на руках уже 2 голды под депо для гривны ( давно ) и для доллар ( на лето гривню перевожу безналично в у.е. )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:на лето гривню перевожу безналично в у.е.

По якому курсу?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:на лето гривню перевожу безналично в у.е.

По якому курсу?


в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45% :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:01

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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:30

  Вкладчик1234 написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, банкомат Укрэксима умеет пополнять их карты или только терминал надо искать? Если да, можно ли бесплатно в банкомате пополнить Депозитную карту?

Простой не умеет. Есть банкоматы с кеш-ин - те умеют (тариф как и пополнение через кассу, т.е. бесплатно)
Но это ж техника - у меня на днях глюкнул с моими 14к грн внутри. Написал заяву, сказали максимум месяц ждать

Подскажите пож. Платину также без комиса пополнить и в кеш-ин, и в кассе?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:45

  valya написав:Подскажите пож. Платину также без комиса пополнить и в кеш-ин, и в кассе?

Конечно. Карты в пакетах Депозитный пополняются наличкой бесплатно. При наличии карты.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:04

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:на лето гривню перевожу безналично в у.е.

По якому курсу?


в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45% :mrgreen:

Цікавить курс цього літа. :wink: Можете бути гадом (від вгадати)?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:59

  wolt450 написав:Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць

Звонил сегодня в отделение, с вопросом: где карты заказанные в последние дни декабря?
Ответ: Программа не дает заказать, пишет нет пластика. Пробуем заказать каждый день, т.к. заказов от клиентов много, ответ один и тот же. И скорее всего не даст до новых правил в марте. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:22

господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...

у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?
я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?

получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?
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