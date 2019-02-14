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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:13
Re: Укрексiмбанк
Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:34
в январе получил голд под евро вклад
на руках уже 2 голды под депо для гривны ( давно ) и для доллар ( на лето гривню перевожу безналично в у.е. )
никому не верю
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:02
Re: Укрексiмбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:12
в прошлом году купил под 26.30 , продал по 28,2 и с этих открыл вклад
но под 26.30 лежали парочку месяцев под 2,45%
никому не верю
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:01
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Додано: Чет 14 лют, 2019 20:30
Подскажите пож. Платину также без комиса пополнить и в кеш-ин, и в кассе?
*******
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:45
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:04
Цікавить курс цього літа. Можете бути гадом (від вгадати)?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:59
Звонил сегодня в отделение, с вопросом: где карты заказанные в последние дни декабря?
Ответ: Программа не дает заказать, пишет нет пластика. Пробуем заказать каждый день, т.к. заказов от клиентов много, ответ один и тот же. И скорее всего не даст до новых правил в марте.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:22
господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...
у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?
я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?
получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?
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