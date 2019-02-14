Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:22

господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...



у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?

я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?



получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?

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