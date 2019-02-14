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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:28
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antey718
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:12
IMPRINTER написав:
господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...
у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?
я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?
получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?
снимаю шляпу перед вашими точечными математическими операциями направленные на получение прибыли вами за счет Банка любым законным путём .
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:25
IMPRINTER
Именно так это и работает - проверял, но суммы были меньше. Раньше было значительно веселей - потратил 19999 грн., потом покупка ещё на 1000 грн., к примеру. За нее давали полноценный бонус, а уже со следующей начисляли пониженный.
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Anadonta
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:39
Andi_30 написав: wolt450 написав:
Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць
Звонил сегодня в отделение, с вопросом: где карты заказанные в последние дни декабря?
Ответ: Программа не дает заказать, пишет нет пластика. Пробуем заказать каждый день, т.к. заказов от клиентов много, ответ один и тот же. И скорее всего не даст до новых правил в марте.
Информация подобного рода не радует. Очень надеюсь, что так не везде. В понедельник попробую заказать карту VISA под депозит в главном офисе.
Результат сообщу...
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Anadonta
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:04
Anadonta написав:
Очень надеюсь, что так не везде.
В январе жена оформила платину-виза под депо в USD. На этой неделе перевыпустила платину-виза по их ЗП-проекту. Забирать в понедельник. До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.). Теперь практически не нужной становится ее новенькая Пудра ;(
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Flamingo
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