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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:28

Re: Укрексiмбанк

Верно :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:12

  IMPRINTER написав:господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...

у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?
я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?

получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?
снимаю шляпу перед вашими точечными математическими операциями направленные на получение прибыли вами за счет Банка любым законным путём .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:25

IMPRINTER
Именно так это и работает - проверял, но суммы были меньше. Раньше было значительно веселей - потратил 19999 грн., потом покупка ещё на 1000 грн., к примеру. За нее давали полноценный бонус, а уже со следующей начисляли пониженный.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:39

  Andi_30 написав:
  wolt450 написав:Візи голд під депо немає. Кажуть, вже місяць

Звонил сегодня в отделение, с вопросом: где карты заказанные в последние дни декабря?
Ответ: Программа не дает заказать, пишет нет пластика. Пробуем заказать каждый день, т.к. заказов от клиентов много, ответ один и тот же. И скорее всего не даст до новых правил в марте. :mrgreen:

Информация подобного рода не радует. Очень надеюсь, что так не везде. В понедельник попробую заказать карту VISA под депозит в главном офисе.
Результат сообщу...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:04

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:Очень надеюсь, что так не везде.

В январе жена оформила платину-виза под депо в USD. На этой неделе перевыпустила платину-виза по их ЗП-проекту. Забирать в понедельник. До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.). Теперь практически не нужной становится ее новенькая Пудра ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:55

  Flamingo написав:
  Anadonta написав:Очень надеюсь, что так не везде.

В январе жена оформила платину-виза под депо в USD. На этой неделе перевыпустила платину-виза по их ЗП-проекту. Забирать в понедельник. До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.). Теперь практически не нужной становится ее новенькая Пудра ;(

Вот так хотелось бы и мне. СМС с предложением приходило, но без уточнения стоимости? И получается, карту более матёрую перевыпускали досрочно, не дожидаясь истечения срока старой?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:02

  Flamingo написав:До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.)

А свинорылам за это могут предложить пообщаться с мониторингом, я так понимаю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:24

  kreuz написав:
  Flamingo написав:
  Anadonta написав:Очень надеюсь, что так не везде.

В январе жена оформила платину-виза под депо в USD. На этой неделе перевыпустила платину-виза по их ЗП-проекту. Забирать в понедельник. До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.). Теперь практически не нужной становится ее новенькая Пудра ;(

Вот так хотелось бы и мне. СМС с предложением приходило, но без уточнения стоимости? И получается, карту более матёрую перевыпускали досрочно, не дожидаясь истечения срока старой?

Нет - зарплатная выпускалась по сроку (старая голда действительна по 28.02.2019). А долларовая депозитка после заноса вклада в USD и итогового превышения порога в 500 к (в эквиваленте).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:28

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:До этого была голда, но большИе обороты по гривневой депозитке за пол-года позволили ей оформить на следующий год платину-визу со значительной скидкой (за 300 грн.)

А свинорылам за это могут предложить пообщаться с мониторингом, я так понимаю

Кстати нет. Там "порог" получения платины всего лишь годовые обороты по карте по оплате в ТСС в размере всего 100+ к. Но это зависит именно от зарплатного проекта - как там это прописано. По ее голд-зарплатке кстати оборота было недостаточно, а вот по депозитке всего лишь 110 тыс. за полгода (т.е. в среднем чуть меньше 20к). Под фин-мон это не подпадает. В общем я ей помог с зарплаткой и депозитка теперь полностью моя :). Правда только до августа ;(
Flamingo
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