RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

  Basilio2020 написав:підкажіть, шановне панство, а чи е засіб безнального поповнення деозітной платини за 0% або максимально дешево? може, відкриття звичайного карткового рахунку, на який можна незарплатних безнал (зі свого рахунок з іншого банку) під 0, і потім внутрішній переказ?


нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35681
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5667 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03

  Basilio2020 написав:підкажіть, шановне панство, а чи е засіб безнального поповнення деозітной платини за 0% або максимально дешево? може, відкриття звичайного карткового рахунку, на який можна незарплатних безнал (зі свого рахунок з іншого банку) під 0, і потім внутрішній переказ?

Может будет 0,5%, хотя в тарифах 1%

2. Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок:
Плата не стягується за: а) зарахування від підприємств, установ та організацій у межах зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
lel
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 10.12.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:31

Re: Укрексiмбанк

Расскажите плз по бонусбэку, к примеру Али пишут до 56%. Как узнать % какой будет в реальности? Зависит, как я понимаю, от категории покупки. К примеру, лети указывает разбивку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 639640641642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.