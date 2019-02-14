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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02
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Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03
Может будет 0,5%, хотя в тарифах 1%
2. Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок:
Плата не стягується за: а) зарахування від підприємств, установ та організацій у межах зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:31
Re: Укрексiмбанк
Расскажите плз по бонусбэку, к примеру Али пишут до 56%. Как узнать % какой будет в реальности? Зависит, как я понимаю, от категории покупки. К примеру, лети указывает разбивку
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