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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02
нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03
Может будет 0,5%, хотя в тарифах 1%
2. Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок:
Плата не стягується за: а) зарахування від підприємств, установ та організацій у межах зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:31
Re: Укрексiмбанк
Расскажите плз по бонусбэку, к примеру Али пишут до 56%. Как узнать % какой будет в реальности? Зависит, как я понимаю, от категории покупки. К примеру, лети указывает разбивку
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:01
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:41
Я как-то пытался выяснить на горячей линии, но они сами не знают, полагаю 50% кешбек можно получить только на какой-то мелочевке за 2-3 доллара, на технику такой кешбек никто не даст.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:19
Да какая прибыль то..
Это расточительство полное: 50к прогнать за 2.5% вместо 5...)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:55
Візи у Львові не появились?
Де в Україні ще є...в стольному Граді?
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:15
Обіцяють після 20
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:43
Вчера оформил визу платину под депо 30К грн на 3 месяца. Срок действия карты 1 год.
Но вот какая штука - общался с горячей линией и там на мой вопрос "будет ли оставаться гривневая карта Visa Platinum бесплатной после окончания моего депозита до конца срока действия карты?" я получил ответ что если нет действующего гривневого депозита то могут перевести на обслуживание на общих основаниях либо закрытие по инициативе банка, но надо уточнить в отделении.
Кто что думает по этому поводу? Действительно ли платина будет бесплатной только до момента окочания депо?
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