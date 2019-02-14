RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

  Basilio2020 написав:підкажіть, шановне панство, а чи е засіб безнального поповнення деозітной платини за 0% або максимально дешево? може, відкриття звичайного карткового рахунку, на який можна незарплатних безнал (зі свого рахунок з іншого банку) під 0, і потім внутрішній переказ?


нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35682
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5667 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:03

  Basilio2020 написав:підкажіть, шановне панство, а чи е засіб безнального поповнення деозітной платини за 0% або максимально дешево? може, відкриття звичайного карткового рахунку, на який можна незарплатних безнал (зі свого рахунок з іншого банку) під 0, і потім внутрішній переказ?

Может будет 0,5%, хотя в тарифах 1%

2. Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок:
Плата не стягується за: а) зарахування від підприємств, установ та організацій у межах зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... -cards.pdf
lel
 
Повідомлень: 1986
З нами з: 10.12.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:31

Re: Укрексiмбанк

Расскажите плз по бонусбэку, к примеру Али пишут до 56%. Как узнать % какой будет в реальности? Зависит, как я понимаю, от категории покупки. К примеру, лети указывает разбивку
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:41

  Alex_ki написав:Расскажите плз по бонусбэку, к примеру Али пишут до 56%. Как узнать % какой будет в реальности? Зависит, как я понимаю, от категории покупки. К примеру, лети указывает разбивку


Я как-то пытался выяснить на горячей линии, но они сами не знают, полагаю 50% кешбек можно получить только на какой-то мелочевке за 2-3 доллара, на технику такой кешбек никто не даст.
antey718
 
Повідомлень: 223
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:19

  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа ... немного не понял с этими эксимовскими 5% - 2,5% при превышении 20 к ...

у меня была операция 10200 грн. - за нее получил 5% и потом была через неделю на 10 000 за нее дали 2,5% ... вопрос ... мне уже 5% в этом мес. не получить низакакие траты?
я думал что 2,5% это тока если сумма одной опеарции превышает 20 к тогдаставка 2,5% ... а не совокупно .. получается теперь по всем последующим я буду получать тока 1,2% ?

получается можно сделать трату на 19 999 грн. по которой получить 5%, а потом, к примеру, на 50 к одним ударом и получить за них 2,5% ? так?
снимаю шляпу перед вашими точечными математическими операциями направленные на получение прибыли вами за счет Банка любым законным путём .

Да какая прибыль то..
Это расточительство полное: 50к прогнать за 2.5% вместо 5...)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:55

Візи у Львові не появились?
Де в Україні ще є...в стольному Граді?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:15

  Квесторе_поверніться написав:Візи у Львові не появились?
Де в Україні ще є...в стольному Граді?

Обіцяють після 20
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:43

Вчера оформил визу платину под депо 30К грн на 3 месяца. Срок действия карты 1 год.
Но вот какая штука - общался с горячей линией и там на мой вопрос "будет ли оставаться гривневая карта Visa Platinum бесплатной после окончания моего депозита до конца срока действия карты?" я получил ответ что если нет действующего гривневого депозита то могут перевести на обслуживание на общих основаниях либо закрытие по инициативе банка, но надо уточнить в отделении.

Кто что думает по этому поводу? Действительно ли платина будет бесплатной только до момента окочания депо?
Andey
 
Повідомлень: 893
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:50

  Andey написав:Вчера оформил визу платину под депо 30К грн на 3 месяца. Срок действия карты 1 год.
Но вот какая штука - общался с горячей линией и там на мой вопрос "будет ли оставаться гривневая карта Visa Platinum бесплатной после окончания моего депозита до конца срока действия карты?" я получил ответ что если нет действующего гривневого депозита то могут перевести на обслуживание на общих основаниях либо закрытие по инициативе банка, но надо уточнить в отделении.

Кто что думает по этому поводу? Действительно ли платина будет бесплатной только до момента окочания депо?

Бред. Мой депо закончился очень давно. Платина функциклирует. В банке карта выпускается на год в определённом тарифном плане - зп, под депо или просто частного лица. Плата берётся сразу на год. Поменять что либо после выпуска уже как бы нельзя. Разве что страховку докупить, если изначально от неё отказался
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1441
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 640641642643>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Lost і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.