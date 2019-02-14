|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:00
кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему