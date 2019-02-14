кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:00
кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47
бонусы не видны,
но виден остаток денег на карте
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
|