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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:00

кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47

  Andey написав:кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?

бонусы не видны,
но виден остаток денег на карте
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:17

Нагадайте пліз, поповнення депозитної карти у банкоматі Ексіму з cash-in безкоштовне? І чи буде миттєвим на вихідних? )))
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:28

Nighthawk

безкоштовне
щодо миттєвості - не в курсі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:30

  Nighthawk написав:Нагадайте пліз, поповнення депозитної карти у банкоматі Ексіму з cash-in безкоштовне? І чи буде миттєвим на вихідних? )))

Да.да
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-800: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:25

  mustbe написав:
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

В коммуналке пропал КиевТеплоЭнерго
Вот как им оте завышенные платежки за отопление оплачивать? :evil:
Никак, вот хай лесом и идут :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57

  M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.
Впрочем, посмотрим как будут развиваться события.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-800: Ещё есть
Техника - Алло-800: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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