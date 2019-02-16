кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:00
кстати, стоит ли подключать эксимовский интернет-банкинг и смс инфо за 78 грн в год?
видны ли там начисленные бонусы?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47
бонусы не видны,
но виден остаток денег на карте
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:17
Нагадайте пліз, поповнення депозитної карти у банкоматі Ексіму з cash-in безкоштовне? І чи буде миттєвим на вихідних? )))
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:28
Nighthawk
безкоштовне
щодо миттєвості - не в курсі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:30
Додано: Нед 17 лют, 2019 09:01
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:25
В коммуналке пропал КиевТеплоЭнерго
Вот как им оте завышенные платежки за отопление оплачивать?
Никак, вот хай лесом и идут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 лют, 2019 17:57
Додано: Нед 17 лют, 2019 18:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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