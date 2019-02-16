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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:14
greenozon написав: mephala написав:
учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%
можете розкрити свою думку?
чому дебетка гірша на півтори відсотки в порівнянні (треба розуміти) із кредиткою
Заплатив с кредитки с нормальным грейсом вы можете свои средства положить на депо, а потом, когда подойдёт срок гашения кредитки, этими же деньгами погасить кредит. На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18
1,5 * 12 / 0,805 = 22,36
Нет таких депо, под 22%
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:23
максимум - 19% річних, депо на два роки,
але вже такого нема (було в Форварді донедавна)
Зараз доступні 18% +- якась лояльність
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26
В лучшем случае - 1,25%
Но никак не 1,5%
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:41
Flamingo написав:
На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:54
mephala написав: Flamingo написав:
На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают...". Если ваше предположение о 40 днях правильно, то исходя из пропорции 30 дней 1%,то 40 дней = 1.33%, но не 1,5%.
2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).
Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.
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Flamingo
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