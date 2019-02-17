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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:14

  greenozon написав:
  mephala написав:учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%


можете розкрити свою думку?
чому дебетка гірша на півтори відсотки в порівнянні (треба розуміти) із кредиткою

Заплатив с кредитки с нормальным грейсом вы можете свои средства положить на депо, а потом, когда подойдёт срок гашения кредитки, этими же деньгами погасить кредит. На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18

1,5 * 12 / 0,805 = 22,36
Нет таких депо, под 22%
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:23

максимум - 19% річних, депо на два роки,
але вже такого нема (було в Форварді донедавна)
Зараз доступні 18% +- якась лояльність
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26

В лучшем случае - 1,25%
Но никак не 1,5%
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:41

  Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).


в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:54

  mephala написав:
  Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).


в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.

1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают...". Если ваше предположение о 40 днях правильно, то исходя из пропорции 30 дней 1%,то 40 дней = 1.33%, но не 1,5%.
2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).
Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:09

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).


в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.

1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают..."
2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).
Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.

я дал уточнение к части фразы где говорилось что 1,5% преувеличено а не к части про 1% за месяц. по поводу плюсовать или отнимать это просто уже кто как выбирает к какому значению приводить. мне удобнее рассуждать что расплатившись дебеткой я не дополучил доход от депо. но какую схему не примени - важна дельта которая образуется между дебеткой и кредиткой. а она будет одинакова в обоих случаях.
кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.
например оборот по карте 100К в год.
дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн
недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.
оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.
недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.
по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:17

  mephala написав:кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.
например оборот по карте 100К в год.
дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн
недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.
оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.
недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.
по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К


Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте

5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

Просто в случае депозита доход отложенный, а в случае кб симы - немедленный.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:20

Re: Укрексiмбанк

приведение к общему знаменателю можно вести как вверх так и вниз.
но я считаю как мне удобнее
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:53

  mephala написав:.
кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.

Ну логика в любом случае у каждого своя. Как и свои у каждого условия, ресурсы, набор карт,депо и т.п. К примеру создав условия когда на депо оказалось чуть больше 500 кГрн мне платина досталась бесплатно. Потом ещё 1 в евро. Как позже оказалось - оборот по гривневой лишь за полгода составил 110 к. Почти все кешбечное. Ещё полгода есть. Евровую по сути использовал только 2 месяца, причём траты во втором превысили лимит поэтому часть покупок шла под жалкие 1.2%. Но в среднем - выше 4%. По валютным операциям такой кишмиш обеспечить сложно. Ещё маленький + страховка для заграницы по очень хорошей цене. Дальше - стоимость ресурсов - В настоящее время гривневых депо в банке не имею - в основном бакс. По нему разрыв в % не такой большой был как по Гривне и в прошлом году и сейчас. Суммировав все вместе результат у меня будет довольно сильно отличатся от вашего как раз в пользу использования дебетки.
При этом хочу напомнить, что по статистике большинство пользователей кредиток в итоге рано или поздно вылетают из грейса. Я ничего не имею против кредиток, сам активно ними пользуюсь более 10 лет, и тратя сегодня с кредитки всегда имею деньги на депозите с адекватным сроком окончания, чтобы остаться в грейса. Но с появлением симиной платины заметил, что реальная задолженность по моим кредитам скажем на первое число каждого месяца сократилась в разы. По сути одновременно с этим снизилась вероятность вылета из грейса (и вылета на бабки).
И последнее - на самом деле нет однозначного вопроса какой вид доходов лучше - %ный (от депозита) или комиссионный (от кэшбека). К примеру вы закладывали в расчеты траты в 100 кГрн в год и отдали предпочтение кредитке, а я в два раза увеличил оборот и повысил отдачу от дебетки, которая вам не подошла. Другой пример - приватбанк показывает огромную прибыль во многом благодаря наличию больших комиссионных доходов - они менее рискованные, по ним меньше процент неуплаты, не надо формировать резервы на покрытие убытков от не возврата основного долга и т.д. Многие банки хотели бы поиметь такой доход а не могут. Но при этом приват не отказывается от кредитования. В том то и прелесть наличия нескольких инструментов, что комбинируя ними каждый может обеспечить себе тот результат на который рассчитывает исходя из персональных убеждений, предпочтений и условий.
Flamingo
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