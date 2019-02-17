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Укрексiмбанк
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:14
greenozon написав: mephala написав:
учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%
можете розкрити свою думку?
чому дебетка гірша на півтори відсотки в порівнянні (треба розуміти) із кредиткою
Заплатив с кредитки с нормальным грейсом вы можете свои средства положить на депо, а потом, когда подойдёт срок гашения кредитки, этими же деньгами погасить кредит. На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
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Flamingo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18
1,5 * 12 / 0,805 = 22,36
Нет таких депо, под 22%
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:23
максимум - 19% річних, депо на два роки,
але вже такого нема (було в Форварді донедавна)
Зараз доступні 18% +- якась лояльність
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26
В лучшем случае - 1,25%
Но никак не 1,5%
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:41
Flamingo написав:
На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 22:54
mephala написав: Flamingo написав:
На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают...". Если ваше предположение о 40 днях правильно, то исходя из пропорции 30 дней 1%,то 40 дней = 1.33%, но не 1,5%.
2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).
Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.
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Flamingo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:09
Flamingo написав: mephala написав: Flamingo написав:
На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).
в среднем грейс больше чем 1 месяц.
у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.
1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают..."
2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).
Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.
я дал уточнение к части фразы где говорилось что 1,5% преувеличено а не к части про 1% за месяц. по поводу плюсовать или отнимать это просто уже кто как выбирает к какому значению приводить. мне удобнее рассуждать что расплатившись дебеткой я не дополучил доход от депо. но какую схему не примени - важна дельта которая образуется между дебеткой и кредиткой. а она будет одинакова в обоих случаях.
кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.
например оборот по карте 100К в год.
дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн
недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.
оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.
недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.
по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:17
mephala написав:
кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.
например оборот по карте 100К в год.
дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн
недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.
оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.
недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.
по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К
Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте
5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.
Просто в случае депозита доход отложенный, а в случае кб симы - немедленный.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:20
приведение к общему знаменателю можно вести как вверх так и вниз.
но я считаю как мне удобнее
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mephala
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:53
mephala написав:
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кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.
Ну логика в любом случае у каждого своя. Как и свои у каждого условия, ресурсы, набор карт,депо и т.п. К примеру создав условия когда на депо оказалось чуть больше 500 кГрн мне платина досталась бесплатно. Потом ещё 1 в евро. Как позже оказалось - оборот по гривневой лишь за полгода составил 110 к. Почти все кешбечное. Ещё полгода есть. Евровую по сути использовал только 2 месяца, причём траты во втором превысили лимит поэтому часть покупок шла под жалкие 1.2%. Но в среднем - выше 4%. По валютным операциям такой кишмиш обеспечить сложно. Ещё маленький + страховка для заграницы по очень хорошей цене. Дальше - стоимость ресурсов - В настоящее время гривневых депо в банке не имею - в основном бакс. По нему разрыв в % не такой большой был как по Гривне и в прошлом году и сейчас. Суммировав все вместе результат у меня будет довольно сильно отличатся от вашего как раз в пользу использования дебетки.
При этом хочу напомнить, что по статистике большинство пользователей кредиток в итоге рано или поздно вылетают из грейса. Я ничего не имею против кредиток, сам активно ними пользуюсь более 10 лет, и тратя сегодня с кредитки всегда имею деньги на депозите с адекватным сроком окончания, чтобы остаться в грейса. Но с появлением симиной платины заметил, что реальная задолженность по моим кредитам скажем на первое число каждого месяца сократилась в разы. По сути одновременно с этим снизилась вероятность вылета из грейса (и вылета на бабки).
И последнее - на самом деле нет однозначного вопроса какой вид доходов лучше - %ный (от депозита) или комиссионный (от кэшбека). К примеру вы закладывали в расчеты траты в 100 кГрн в год и отдали предпочтение кредитке, а я в два раза увеличил оборот и повысил отдачу от дебетки, которая вам не подошла. Другой пример - приватбанк показывает огромную прибыль во многом благодаря наличию больших комиссионных доходов - они менее рискованные, по ним меньше процент неуплаты, не надо формировать резервы на покрытие убытков от не возврата основного долга и т.д. Многие банки хотели бы поиметь такой доход а не могут. Но при этом приват не отказывается от кредитования. В том то и прелесть наличия нескольких инструментов, что комбинируя ними каждый может обеспечить себе тот результат на который рассчитывает исходя из персональных убеждений, предпочтений и условий.
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Flamingo
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