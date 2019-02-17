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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 641642643644 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Нед 17 лют, 2019 22:14 greenozon написав: mephala написав: учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5% учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%



можете розкрити свою думку?

чому дебетка гірша на півтори відсотки в порівнянні (треба розуміти) із кредиткою можете розкрити свою думку?чому дебетка гірша на півтори відсотки в порівнянні (треба розуміти) із кредиткою

Заплатив с кредитки с нормальным грейсом вы можете свои средства положить на депо, а потом, когда подойдёт срок гашения кредитки, этими же деньгами погасить кредит. На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными). Заплатив с кредитки с нормальным грейсом вы можете свои средства положить на депо, а потом, когда подойдёт срок гашения кредитки, этими же деньгами погасить кредит. На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными). Flamingo

Повідомлень: 1458 З нами з: 20.03.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:18 1,5 * 12 / 0,805 = 22,36

Нет таких депо, под 22% - EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html

- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html mustbe

Повідомлень: 1152 З нами з: 27.12.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:23 максимум - 19% річних, депо на два роки,

але вже такого нема (було в Форварді донедавна)

Зараз доступні 18% +- якась лояльність

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Повідомлень: 4323 З нами з: 01.06.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 200 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:26 В лучшем случае - 1,25%

Но никак не 1,5% - EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html

- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html mustbe

Повідомлень: 1152 З нами з: 27.12.17 Подякував: 50 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:41 Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными). На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).



в среднем грейс больше чем 1 месяц.

у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней. в среднем грейс больше чем 1 месяц.у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней. mephala Повідомлень: 4051 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 22:54 mephala написав: Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными). На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).



в среднем грейс больше чем 1 месяц.

у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней. в среднем грейс больше чем 1 месяц.у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.

1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают...". Если ваше предположение о 40 днях правильно, то исходя из пропорции 30 дней 1%,то 40 дней = 1.33%, но не 1,5%.

2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).

Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится. 1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают...". Если ваше предположение о 40 днях правильно, то исходя из пропорции 30 дней 1%,то 40 дней = 1.33%, но не 1,5%.2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится. Flamingo

Повідомлень: 1458 З нами з: 20.03.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 23:09 Flamingo написав: mephala написав: Flamingo написав: На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными). На счёт 1.5% немного преувеличено - обычно принято считать что 30 дней грейса дают дополнительного дохода сравнимого с 1% кэшбека (это если размещать на депо с 15-16% годовых грязными).



в среднем грейс больше чем 1 месяц.

у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней. в среднем грейс больше чем 1 месяц.у той же таськи грейс до 55 дней. если покупки распределяются равномерно в течении месяца то средний грейс у покупки выходит 40 дней.

1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают..."

2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).

Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится. 1. Я не писал о среднем грейсе. Я писал: "30 дней грейса дают..."2. Ваше утверждение о том, что при оплате дебеткой надо 3% кишмиш уменьшать на 1.5% не правильно уже потому, что как раз полученные 3% никак не уменьшатся (а % по вкладу ещё надо получить).Правильнее было бы сказать что при прочих равных условиях при 3% кэшбека по кредитке можно добавить ещё и какой-то %ный доход. То есть исходя из ваших расчётов кредитка обеспечит вам 4.5% дохода, а у дебетки он останется 3%,но никак не уменьшится.

я дал уточнение к части фразы где говорилось что 1,5% преувеличено а не к части про 1% за месяц. по поводу плюсовать или отнимать это просто уже кто как выбирает к какому значению приводить. мне удобнее рассуждать что расплатившись дебеткой я не дополучил доход от депо. но какую схему не примени - важна дельта которая образуется между дебеткой и кредиткой. а она будет одинакова в обоих случаях.

кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.

например оборот по карте 100К в год.

дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн

недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.

оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.

недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.

по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К я дал уточнение к части фразы где говорилось что 1,5% преувеличено а не к части про 1% за месяц. по поводу плюсовать или отнимать это просто уже кто как выбирает к какому значению приводить. мне удобнее рассуждать что расплатившись дебеткой я не дополучил доход от депо. но какую схему не примени - важна дельта которая образуется между дебеткой и кредиткой. а она будет одинакова в обоих случаях.кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.например оборот по карте 100К в год.дебеткой это 5% бонусов или 5000 грннедополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К mephala Повідомлень: 4051 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 23:17 mephala написав: кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.

например оборот по карте 100К в год.

дебеткой это 5% бонусов или 5000 грн

недополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.

оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.

недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.

по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.например оборот по карте 100К в год.дебеткой это 5% бонусов или 5000 грннедополучение дохода от грейса минус 1,5% и остается 3,5% или 3500 грн.оплата карты 1000 грн или остается 2500 грн.недополучение дохода от депо 1000 грн (в прошлом году у симы были не айс депоставки) итого остается 1500 грн.по кредиткам можно получить бонусов больше чем на 1500 грн с годового оборота в 100К



Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте



5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.



Просто в случае депозита доход отложенный, а в случае кб симы - немедленный. Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.Просто в случае депозита доход отложенный, а в случае кб симы - немедленный. curiousobro Повідомлень: 1777 З нами з: 21.07.17 Подякував: 37 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 23:20 Re: Укрексiмбанк приведение к общему знаменателю можно вести как вверх так и вниз.

но я считаю как мне удобнее mephala Повідомлень: 4051 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лют, 2019 23:53 mephala написав: .

кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.

кстати используя такую логику и отказался оформлять платину.

Ну логика в любом случае у каждого своя. Как и свои у каждого условия, ресурсы, набор карт,депо и т.п. К примеру создав условия когда на депо оказалось чуть больше 500 кГрн мне платина досталась бесплатно. Потом ещё 1 в евро. Как позже оказалось - оборот по гривневой лишь за полгода составил 110 к. Почти все кешбечное. Ещё полгода есть. Евровую по сути использовал только 2 месяца, причём траты во втором превысили лимит поэтому часть покупок шла под жалкие 1.2%. Но в среднем - выше 4%. По валютным операциям такой кишмиш обеспечить сложно. Ещё маленький + страховка для заграницы по очень хорошей цене. Дальше - стоимость ресурсов - В настоящее время гривневых депо в банке не имею - в основном бакс. По нему разрыв в % не такой большой был как по Гривне и в прошлом году и сейчас. Суммировав все вместе результат у меня будет довольно сильно отличатся от вашего как раз в пользу использования дебетки.

При этом хочу напомнить, что по статистике большинство пользователей кредиток в итоге рано или поздно вылетают из грейса. Я ничего не имею против кредиток, сам активно ними пользуюсь более 10 лет, и тратя сегодня с кредитки всегда имею деньги на депозите с адекватным сроком окончания, чтобы остаться в грейса. Но с появлением симиной платины заметил, что реальная задолженность по моим кредитам скажем на первое число каждого месяца сократилась в разы. По сути одновременно с этим снизилась вероятность вылета из грейса (и вылета на бабки).

И последнее - на самом деле нет однозначного вопроса какой вид доходов лучше - %ный (от депозита) или комиссионный (от кэшбека). К примеру вы закладывали в расчеты траты в 100 кГрн в год и отдали предпочтение кредитке, а я в два раза увеличил оборот и повысил отдачу от дебетки, которая вам не подошла. Другой пример - приватбанк показывает огромную прибыль во многом благодаря наличию больших комиссионных доходов - они менее рискованные, по ним меньше процент неуплаты, не надо формировать резервы на покрытие убытков от не возврата основного долга и т.д. Многие банки хотели бы поиметь такой доход а не могут. Но при этом приват не отказывается от кредитования. В том то и прелесть наличия нескольких инструментов, что комбинируя ними каждый может обеспечить себе тот результат на который рассчитывает исходя из персональных убеждений, предпочтений и условий. Ну логика в любом случае у каждого своя. Как и свои у каждого условия, ресурсы, набор карт,депо и т.п. К примеру создав условия когда на депо оказалось чуть больше 500 кГрн мне платина досталась бесплатно. Потом ещё 1 в евро. Как позже оказалось - оборот по гривневой лишь за полгода составил 110 к. Почти все кешбечное. Ещё полгода есть. Евровую по сути использовал только 2 месяца, причём траты во втором превысили лимит поэтому часть покупок шла под жалкие 1.2%. Но в среднем - выше 4%. По валютным операциям такой кишмиш обеспечить сложно. Ещё маленький + страховка для заграницы по очень хорошей цене. Дальше - стоимость ресурсов - В настоящее время гривневых депо в банке не имею - в основном бакс. По нему разрыв в % не такой большой был как по Гривне и в прошлом году и сейчас. Суммировав все вместе результат у меня будет довольно сильно отличатся от вашего как раз в пользу использования дебетки.При этом хочу напомнить, что по статистике большинство пользователей кредиток в итоге рано или поздно вылетают из грейса. Я ничего не имею против кредиток, сам активно ними пользуюсь более 10 лет, и тратя сегодня с кредитки всегда имею деньги на депозите с адекватным сроком окончания, чтобы остаться в грейса. Но с появлением симиной платины заметил, что реальная задолженность по моим кредитам скажем на первое число каждого месяца сократилась в разы. По сути одновременно с этим снизилась вероятность вылета из грейса (и вылета на бабки).И последнее - на самом деле нет однозначного вопроса какой вид доходов лучше - %ный (от депозита) или комиссионный (от кэшбека). К примеру вы закладывали в расчеты траты в 100 кГрн в год и отдали предпочтение кредитке, а я в два раза увеличил оборот и повысил отдачу от дебетки, которая вам не подошла. Другой пример - приватбанк показывает огромную прибыль во многом благодаря наличию больших комиссионных доходов - они менее рискованные, по ним меньше процент неуплаты, не надо формировать резервы на покрытие убытков от не возврата основного долга и т.д. Многие банки хотели бы поиметь такой доход а не могут. Но при этом приват не отказывается от кредитования. В том то и прелесть наличия нескольких инструментов, что комбинируя ними каждый может обеспечить себе тот результат на который рассчитывает исходя из персональных убеждений, предпочтений и условий. Flamingo

Повідомлень: 1458 З нами з: 20.03.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 641642643644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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