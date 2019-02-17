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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 01:35

  curiousobro написав:Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте

5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

А я повністю підтримаю розрахунки mephala.

1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.

Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?

А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?

А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?

А тепер повернемось до початку суперечки:

  mephala написав:
  M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%

mephala правий.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:32

  Людина з вулиці написав:
  curiousobro написав:Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте

5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

А я повністю підтримаю розрахунки mephala.

1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.

Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?

А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?

А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?

А тепер повернемось до початку суперечки:

  mephala написав:
  M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%

mephala правий.

Как можно спорить с математикой?
5% от 100к - это 5к
Речь была именно об этом.

И кстати потеря от пользования дебитки вместо кредитки составляет при равномерных тратах не 100% от держания денег на умовной видсоточке, а ~50%, все зависит от ритма трат.

Это достаточно просто показать, если нарисовать график забора денег с депозита по 1к каждый день в случае дебитки или вся сумма в последний день в случае кредитки. В случае кредитки будет прямоугольник, в случае с дебитки будет треугольник, то есть в равномерном случае половина.

Удобства меньше, но это и не 0, которым вы стараетесь апеллировать.

То есть по симе нужно к 5% КБ добавить процентный доход по видсоточке в кредитном случае разделенный напополам.

Вот и вся математика.

Пользователю дебитки нужно строить стратегию трат и доходов, при которой основные траты переносить к дате предполагаемого дохода, чтоьы держать фигуру ближе к прямоугольнику, чем к треугольнику.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:43

curiousobro
Погоджуюсь додати дебітці дохід по Відсоточці. Отже до врахування втрат на депозиті маємо перевагу дебітки 0,75%. А після?
До 0 апелюю не я. Це - вона, математика.

І щодо стратегії витрат. Ви таку можливість допускаєте лише для дебітки?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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  #<1 ... 642643644645
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