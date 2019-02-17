curiousobro написав:Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте
5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.
А я повністю підтримаю розрахунки mephala.
1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.
Багато хто отримав Платину безкоштовно? -1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?
А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?
А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?
А тепер повернемось до початку суперечки:
mephala написав:
M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.
3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%
mephala правий.
Как можно спорить с математикой? 5% от 100к - это 5к Речь была именно об этом.
И кстати потеря от пользования дебитки вместо кредитки составляет при равномерных тратах не 100% от держания денег на умовной видсоточке, а ~50%, все зависит от ритма трат.
Это достаточно просто показать, если нарисовать график забора денег с депозита по 1к каждый день в случае дебитки или вся сумма в последний день в случае кредитки. В случае кредитки будет прямоугольник, в случае с дебитки будет треугольник, то есть в равномерном случае половина.
Удобства меньше, но это и не 0, которым вы стараетесь апеллировать.
То есть по симе нужно к 5% КБ добавить процентный доход по видсоточке в кредитном случае разделенный напополам.
Вот и вся математика.
Пользователю дебитки нужно строить стратегию трат и доходов, при которой основные траты переносить к дате предполагаемого дохода, чтоьы держать фигуру ближе к прямоугольнику, чем к треугольнику.
Людина з вулиці написав:А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%.
Так ведь реально нет такого КБ. По крайней мере у меня и для этой местности. Большая часть расходов - супермаркеты и приравненные к ним. Большинство даёт 2% до налогов, и то не каждый месяц. Выискивать магазины с кодом цветов, книг, или корма для животных - ну вот вообще никакого желания нет. Таси просто нет совсем (жаль, конечно, но что делать?). Поэтому 3% чистыми - хороший вариант, особенно если расходы более 10к/мес. Недополученный доход по депозитам? Чтобы получать доход, близкий к 1%/мес, депозиты нужны долгосрочные, много, и с хорошим планированием под даты погашения кредиток. Я на такие заморочки и риски ради 100 грн/мес не готов вообще. Депозит гривневый держу ровно один - чтобы карту дали.