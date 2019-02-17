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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 01:35

  curiousobro написав:Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте

5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

А я повністю підтримаю розрахунки mephala.

1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.

Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?

А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?

А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?

А тепер повернемось до початку суперечки:

  mephala написав:
  M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%

mephala правий.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:32

  Людина з вулиці написав:
  curiousobro написав:Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте

5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

А я повністю підтримаю розрахунки mephala.

1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.

Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?

А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?

А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?

А тепер повернемось до початку суперечки:

  mephala написав:
  M-Audio написав:Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%

mephala правий.

Как можно спорить с математикой?
5% от 100к - это 5к
Речь была именно об этом.

И кстати потеря от пользования дебитки вместо кредитки составляет при равномерных тратах не 100% от держания денег на умовной видсоточке, а ~50%, все зависит от ритма трат.

Это достаточно просто показать, если нарисовать график забора денег с депозита по 1к каждый день в случае дебитки или вся сумма в последний день в случае кредитки. В случае кредитки будет прямоугольник, в случае с дебитки будет треугольник, то есть в равномерном случае половина.

Удобства меньше, но это и не 0, которым вы стараетесь апеллировать.

То есть по симе нужно к 5% КБ добавить процентный доход по видсоточке в кредитном случае разделенный напополам.

Вот и вся математика.

Пользователю дебитки нужно строить стратегию трат и доходов, при которой основные траты переносить к дате предполагаемого дохода, чтоьы держать фигуру ближе к прямоугольнику, чем к треугольнику.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 02:43

curiousobro
Погоджуюсь додати дебетці дохід по Відсоточці. Отже до врахування втрат на депозиті маємо перевагу дебетки 0,75%. А після?
До 0 апелюю не я. Це - саме вона, математика.

І щодо стратегії витрат. Ви таку можливість допускаєте лише для дебетки?
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:01

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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:31

  Людина з вулиці написав:А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%.

Так ведь реально нет такого КБ. По крайней мере у меня и для этой местности. Большая часть расходов - супермаркеты и приравненные к ним. Большинство даёт 2% до налогов, и то не каждый месяц. Выискивать магазины с кодом цветов, книг, или корма для животных - ну вот вообще никакого желания нет. Таси просто нет совсем (жаль, конечно, но что делать?). Поэтому 3% чистыми - хороший вариант, особенно если расходы более 10к/мес.
Недополученный доход по депозитам? Чтобы получать доход, близкий к 1%/мес, депозиты нужны долгосрочные, много, и с хорошим планированием под даты погашения кредиток. Я на такие заморочки и риски ради 100 грн/мес не готов вообще. Депозит гривневый держу ровно один - чтобы карту дали.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 08:58

  M-Audio написав:
  Людина з вулиці написав:А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%.

Так ведь реально нет такого КБ. По крайней мере у меня и для этой местности. Большая часть расходов - супермаркеты и приравненные к ним.

Ну як це нема? Тасіна В5 - 2% якраз на супермаркети. А на вихідних Віка - 3% на все.

  M-Audio написав:Недополученный доход по депозитам? Чтобы получать доход, близкий к 1%/мес, депозиты нужны долгосрочные, много, и с хорошим планированием под даты погашения кредиток. Я на такие заморочки и риски ради 100 грн/мес не готов вообще. Депозит гривневый держу ровно один - чтобы карту дали.

Недоотриманий дохід по депозиту - це по тому, який Ви тримаєте задля картки.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:19

  Людина з вулиці написав:
  M-Audio написав:Так ведь реально нет такого КБ. По крайней мере у меня и для этой местности. Большая часть расходов - супермаркеты и приравненные к ним.

Ну як це нема? Тасіна В5 - 2% якраз на супермаркети. А на вихідних Віка - 3% на все.

От я ж і кажу: занадто багато "але". Тасі - просто немає в місті. Навіть якщо б і була - потрібні дві картки, зі значним кредитним лімітом на кожній, що може виявитись не так просто. Крім того, здається, там ліміти маленькі, тому потрібно щось щє на додаток (можу і помилятись). "Щось ще" виливається в те, що у вас періодично висять якихось 40-50 грн кешбеку, які ви не можете витратити. Тому я надаю перевагу єдиному продукту, поки є така можливість. Крім того, мені сіміна платіна дуже подобається тим, що до 200 гривень без коду оплата по безконтакту, а чіпом - взагалі без коду.
До речі, як із цим на голді?

  M-Audio написав:Недоотриманий дохід по депозиту - це по тому, який Ви тримаєте задля картки.

Коли порівнюють з кредитками, мають на увазі не це, а дохід від депозиту, який капає на ті гроші, які лежать на депозиті, поки ви користуєтесь кредитними коштами безкоштовно. Дехто аж 1,5 відсотки в місяць нарахував.
Втім, ви мене майже переконали. Як тільки з'явиться кредитка з грейсом і не менше 2% на більшість витрат стабільно, то можна сіміну голду з розгляду виключити.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:29

  M-Audio написав:Недополученный доход по депозитам? Чтобы получать доход, близкий к 1%/мес, депозиты нужны долгосрочные, много, и с хорошим планированием под даты погашения кредиток. Я на такие заморочки и риски ради 100 грн/мес не готов вообще. Депозит гривневый держу ровно один - чтобы карту дали.


если нет мобильных денег с хорошим процентом - 12 столбиков в помощь.
не так и много. раньше народ и больше забивал :mrgreen:
а вообще дискуссия не имеет смысла - у каждого свои наборы карт, депо и оборотов.
и каждый сам исходя из своих обстоятельств решает что ему юзать.

  M-Audio написав:Коли порівнюють з кредитками, мають на увазі не це, а дохід від депозиту, який капає на ті гроші, які лежать на депозиті, поки ви користуєтесь кредитними коштами безкоштовно. Дехто аж 1,5 відсотки в місяць нарахував.
Втім, ви мене майже переконали. Як тільки з'явиться кредитка з грейсом і не менше 2% на більшість витрат стабільно, то можна сіміну голду з розгляду виключити.

вы не доконца поняли. одна потеря - это вы занесли симе на депо от 100К которые можно более выгодно разместить в другом банке. и вторая потеря - от размещения на депо денег оборотных.
по поводу 1,5% за 40 дней - поверьте это реальная циферь. кстати чистыми если шо.
mephala
 
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