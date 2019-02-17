Додано: Пон 18 лют, 2019 02:32

Людина з вулиці написав: curiousobro написав: Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте



5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак. Соглашусь с фламинго - логика у Вас не сростается в этом месте5000 остаются 5000. Они не могут уменьшится. Никак.

А я повністю підтримаю розрахунки mephala.



1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.



Багато хто отримав Платину безкоштовно?

-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?



А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?



А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?



А тепер повернемось до початку суперечки:



mephala написав: M-Audio написав: Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно. Только не надо говорить, что 3% не интересно. Интересно всё равно, это больше ставок КБ в большинстве других банок, хотя уже не так безальтернативно.

3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5% 3% действительно не интересно. учитывая что это дебетка сразу скидывайте 1,5%

mephala правий. А я повністю підтримаю розрахунки1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.Багато хто отримав Платину безкоштовно?-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?А якщо кредитка не умовна, а реальна, наприклад, Тасіна пара. Хай буде кешбек 2,5%. Де поділась перевага?А втрати по депозиту мають місце? Чия тепер перевага?А тепер повернемось до початку суперечки:правий.

Как можно спорить с математикой?5% от 100к - это 5кРечь была именно об этом.И кстати потеря от пользования дебитки вместо кредитки составляет при равномерных тратах не 100% от держания денег на умовной видсоточке, а ~50%, все зависит от ритма трат.Это достаточно просто показать, если нарисовать график забора денег с депозита по 1к каждый день в случае дебитки или вся сумма в последний день в случае кредитки. В случае кредитки будет прямоугольник, в случае с дебитки будет треугольник, то есть в равномерном случае половина.Удобства меньше, но это и не 0, которым вы стараетесь апеллировать.То есть по симе нужно к 5% КБ добавить процентный доход по видсоточке в кредитном случае разделенный напополам.Вот и вся математика.Пользователю дебитки нужно строить стратегию трат и доходов, при которой основные траты переносить к дате предполагаемого дохода, чтоьы держать фигуру ближе к прямоугольнику, чем к треугольнику.