Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39

Имхо любые теоретические расчёты являются чем-то из серии "сферический конь в вакууме". К примеру я пересчитывал свои годовые траты по той же Виике (на мой взгляд наиболее интересная из почти каждодневно используемых карт) эффективность по кешбеку получилась на уровне 1.93% (его снижает годовая плата). По Б5 по ежедневным тратам по любому процент будет ниже (но надо признать там чаще чем по виике бывают акции, его повышающие). Даже добавив "сферические" 1.5 - получается 3.43%.

Эффективность кэшбека симиной платины 4.75%. Даже сняв 0.4% - потери в ставке долларового депо при размещении его в Симе от средних ставок того времени - эффективность остаётся гораздо выше. И это даже без учёта плюшек в виде дешевой страховки и лаунж кем, а также не учитывая кэшбек по евровой платине, который по сути дополнительных расходов не требовал, но 2 месяца обеспечивал хороший кэшбек.

По некоторым кредитами (типа кэшбечке абанка) - можно добиться эффективности больше 10%, но это будут не ежедневные, а отдельно выбранные операции по льготныму %.