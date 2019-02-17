mustbe
Не треба вірити. А треба рахувати.
0.17÷365×40×0.805
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:13
mustbe
Не треба вірити. А треба рахувати.
0.17÷365×40×0.805
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:15
Ну чисто математически при депо под 17% годовых
17%*0.805*40/365=1.4997
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 18 лют, 2019 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:20
Угу, только забыли эти 1.4997 разделить на 2, за счёт того треугольника, про который говорилось выше.
Получаем 0,75%, что в принципе похоже на правду.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:24
mustbe
Я додав 0,75% для дебетки. Будьте уважнішим.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:35
Людина з вулиці Это ?
Не понял я эту мысль, растолкуйте
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:38
mustbe
Розміщуючи депозит заради картки, Ви отримуєте ненайкращу на ринку ставку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39
Имхо любые теоретические расчёты являются чем-то из серии "сферический конь в вакууме". К примеру я пересчитывал свои годовые траты по той же Виике (на мой взгляд наиболее интересная из почти каждодневно используемых карт) эффективность по кешбеку получилась на уровне 1.93% (его снижает годовая плата). По Б5 по ежедневным тратам по любому процент будет ниже (но надо признать там чаще чем по виике бывают акции, его повышающие). Даже добавив "сферические" 1.5 - получается 3.43%.
Эффективность кэшбека симиной платины 4.75%. Даже сняв 0.4% - потери в ставке долларового депо при размещении его в Симе от средних ставок того времени - эффективность остаётся гораздо выше. И это даже без учёта плюшек в виде дешевой страховки и лаунж кем, а также не учитывая кэшбек по евровой платине, который по сути дополнительных расходов не требовал, но 2 месяца обеспечивал хороший кэшбек.
По некоторым кредитами (типа кэшбечке абанка) - можно добиться эффективности больше 10%, но это будут не ежедневные, а отдельно выбранные операции по льготныму %.
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 18 лют, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 11:41
Re: Укрексiмбанк
ви про Новорічний (який вже не доступний) але мав дуже цікаву середню ставку по ринку в той час?
+50грн !
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