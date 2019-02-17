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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 643644645646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:13

mustbe
Не треба вірити. А треба рахувати.
0.17÷365×40×0.805
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:15

  mustbe написав:
  mephala написав:по поводу 1,5% за 40 дней - поверьте это реальная циферь. кстати чистыми если шо.

Неа, не верю, ну никак не получается.
По какой формуле получились эти 1,5 % ?

Ну чисто математически при депо под 17% годовых
17%*0.805*40/365=1.4997
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 18 лют, 2019 11:28, всього редагувалось 2 разів.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:20

Угу, только забыли эти 1.4997 разделить на 2, за счёт того треугольника, про который говорилось выше.
Получаем 0,75%, что в принципе похоже на правду.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:24

mustbe
Я додав 0,75% для дебетки. Будьте уважнішим.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:35

Людина з вулиці Это ?
Погоджуюсь додати дебетці дохід по Відсоточці. Отже до врахування втрат на депозиті маємо перевагу дебетки 0,75%. А після?

Не понял я эту мысль, растолкуйте
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:38

mustbe
Розміщуючи депозит заради картки, Ви отримуєте ненайкращу на ринку ставку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:39

Имхо любые теоретические расчёты являются чем-то из серии "сферический конь в вакууме". К примеру я пересчитывал свои годовые траты по той же Виике (на мой взгляд наиболее интересная из почти каждодневно используемых карт) эффективность по кешбеку получилась на уровне 1.93% (его снижает годовая плата). По Б5 по ежедневные тратим по любому процент будет ниже. Даже добавив "сферические" 1.5 - получается 3.43%.
Эффективность кэшбека симиной платины 4.75%. Даже сняв 0.4% - потери в ставке долларового депо при размещении его в Симе от средних ставок того времени - эффективность остаётся гораздо выше. И это даже без учёта плюшек в виде дешевой страховки и лаунж кем, а также не учитывая кэшбек по евровой платине, который по сути дополнительных расходов не требовал, но 2 месяца обеспечивал хороший кэшбек.
По некоторым кредитами (типа кэшбечке абанка) - можно добиться эффективности больше 10%, но это будут не ежедневные, а отдельно выбранные операции по льготныму %.
Flamingo
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