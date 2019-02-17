С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:16
С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:17
Платина действительно будет платиной только для платиновых расходов, то есть 20к месяц обязательное условие максимальной выгодности/окупаемости карты.
Если человек не генерирует столько доходов и расходов - интегрально она ему будет менее интересна.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:24
Ладно, бесполезный разговор, у каждого свой профиль использования карт.
Мои 3 карты стоимостью 1750 грн в год генерят столько, сколько не даст ни одна кредитка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:38
вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:42
Re: Укрексiмбанк
За депозити в дол. і грн. на суму всього більше 100 тис. мають без питань дати 2 голди - в грн. і в дол.?
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:01
Таке кажете тільки Ви. І вже не перший раз. Вибачте.
І mephala, і я рахуємо розмір переваги дебетки над кредиткою.
Чому Ви ставите таке обмеження?
Регулюючи час витрат по дебетці, ви піклуютесь про отримання додаткового доходу по Відсоточці. Розумію.
Але ж і по кредитці можна перенести витрати, наприклад, на вихідні і отримати більший дохід. Або перенести з кінця місяця на початок наступного, і отрииати дохід не за декілька днів, а за місяць.
PS. Не ховаюсь від дискусії, але до вечора не матиму змоги її вести.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
|