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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:16

  mephala написав:в самом начале дискуссии я просто указал что у кредитных денег тоже есть стоимость. и больше ничего.

С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:17

  mephala написав:
  mustbe написав:
  Людина з вулиці написав:Розміщуючи депозит заради картки, Ви отримуєте ненайкращу на ринку ставку.

Сима даёт (давала) 5% под депо в долларах.
Одна из лучших ставок на рынке.
Лучше - только у каких-то стрёмных ШаражМонтажБанков

а до новогоднего сколько давала сима по долларам? а после?
например сейчас я могу в тасе разместить под 5,5% и в укргазе по 5,35 минимум (повезет то будет 5,5%)
так что разместив 4К баксов на год потеря все же есть.
плюс карта платна 1К. И чем меньше обороты тем ощутимее эти накладные расходы.
так что повторю еще раз - у каждого свой набор карт, депозитов и оборотов.
и каждый сам принимает решение - выгодна или нет сима.
в самом начале дискуссии я просто указал что у кредитных денег тоже есть стоимость. и больше ничего.


Платина действительно будет платиной только для платиновых расходов, то есть 20к месяц обязательное условие максимальной выгодности/окупаемости карты.

Если человек не генерирует столько доходов и расходов - интегрально она ему будет менее интересна.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:24

Ладно, бесполезный разговор, у каждого свой профиль использования карт.
Мои 3 карты стоимостью 1750 грн в год генерят столько, сколько не даст ни одна кредитка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:38

  mustbe написав:С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%

вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 12:42

Re: Укрексiмбанк

За депозити в дол. і грн. на суму всього більше 100 тис. мають без питань дати 2 голди - в грн. і в дол.?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:01

  curiousobro написав:Говорить, что КБ 5% для дебитки - это на самом деле 3.5% ИМХО - принципиально неверно терминологически.

Таке кажете тільки Ви. І вже не перший раз. Вибачте.
І mephala, і я рахуємо розмір переваги дебетки над кредиткою.

  curiousobro написав:В кредитке важна не стратегия трат, а стратегия выравнивания даты платежа грейса к дате получения дохода

Чому Ви ставите таке обмеження?

Регулюючи час витрат по дебетці, ви піклуютесь про отримання додаткового доходу по Відсоточці. Розумію.
Але ж і по кредитці можна перенести витрати, наприклад, на вихідні і отримати більший дохід. Або перенести з кінця місяця на початок наступного, і отрииати дохід не за декілька днів, а за місяць.

PS. Не ховаюсь від дискусії, але до вечора не матиму змоги її вести.
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Людина з вулиці
 
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