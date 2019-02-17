mephala написав:

mustbe написав: Людина з вулиці написав: Розміщуючи депозит заради картки, Ви отримуєте ненайкращу на ринку ставку. Розміщуючи депозит заради картки, Ви отримуєте ненайкращу на ринку ставку.

Сима даёт (давала) 5% под депо в долларах.

Одна из лучших ставок на рынке.

Лучше - только у каких-то стрёмных ШаражМонтажБанков Сима даёт (давала) 5% под депо в долларах.Одна из лучших ставок на рынке.Лучше - только у каких-то стрёмных ШаражМонтажБанков

а до новогоднего сколько давала сима по долларам? а после?например сейчас я могу в тасе разместить под 5,5% и в укргазе по 5,35 минимум (повезет то будет 5,5%)так что разместив 4К баксов на год потеря все же есть.плюс карта платна 1К. И чем меньше обороты тем ощутимее эти накладные расходы.так что повторю еще раз - у каждого свой набор карт, депозитов и оборотов.и каждый сам принимает решение - выгодна или нет сима.в самом начале дискуссии я просто указал что у кредитных денег тоже есть стоимость. и больше ничего.