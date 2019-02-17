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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 646647648649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:46

  V2 написав:За депозити в дол. і грн. на суму всього більше 100 тис. мають без питань дати 2 голди - в грн. і в дол.?

Мне именно так и выдали -- сразу 3 карты, у меня ещё и евро-депо был
Потом я уже Платину под грн купил
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:47

  ramaz написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:За депозити в дол. і грн. на суму всього більше 100 тис. мають без питань дати 2 голди - в грн. і в дол.?

В зависимости от региона - вопросы могут быть. Лучше открыли депо и превысили 100 к - заказали карту. Открыли ещё депо в др. валюте - заказали ещё одну. В некоторых филиалах фразу "при розміщенні депо від 100000" читают чересчур буквально. :(

В тарифах все подробно расписано:
Примітки:
1 Якщо клієнт має декілька депозитів у Банку, клас картки визначається виходячи із загальної суми депозитів.

Да. Но "при розміщенні депозиту"... В симе есть мнение, что если ты открываешь депо и заказываешь карту - этот случай подпадает под тарифы, а если открылся ранее, а потом проснулся и захотел карту, то это уже другой случай. Именно поэтому, чтобы жена получила платину в долларах, пришлось немного занести долларов, хотя действующий долларовый вклад у неё был. Но повторюсь - зависит от трактовки тарифов в конкретном городе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:08

Re: Укрексiмбанк

А разве Голды уже появились? Я больше месяца получить не могу, нет пластика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:10

  Flamingo написав:Правда у всех своя. Но к истине, имхо, ближе всего оказался Квесторе поверніться ;)

Просто некоторым очень хочется доказать свою правоту. Со своей стороны в дискуссию вступать не намерен, но дровишек подкину ;)

По кредитке всегда добавляется риск выпадения из льготного периода и риск увеличения расходов больше, чем за свои. А ставки по депо можно сравнить только те, что доступны конкретному клиенту. Так, меня и прошлогодние 3,6% и нынешние 4,7% по доллару вполне устраивают в Симе, поскольку Газ, Мега, Альфа не резиновые, по крайней мере в пределах ФГВ. Я бы даже сказал, что КБ в Симе был аргументом в принципе увеличения доли депозитов в портфеле. Также 17% на текущих депо для меня недоступны, так что я бы сравнивал разве что с 12% (а это лишь 0,79% чистыми за 30 дней, иначе в ЭКО надо будет ещё абонку платить). Да и время на обслуживание кредитки надо значительно больше (не говоря уже про 12 столбиков), чем просто на обслуживание дебетки.

Тут горазде весомее, платить ли за дебетку с 5% КБ абонку и в каком размере, а это мне пока не ясно на следующий год...
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 18 лют, 2019 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:14

kreuz,
3.5к и 1к за допку.
Это без депо.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16

Чего-то обсуждение выгодности-не выгодности ведётся исключительно в рамках тарифов, которым жить осталось 10 дней. К тому же, по этим тарифам каждый для себя давно определился. Интереснее было бы послушать умные мысли по поводу новых тарифов. Потому что в них самый, наверное, популярный вариант депо 100к + платная платина за 1050 -- уже исключен. Пострадали также и те, кто брал бесплатную платину за депо в 500к, для них вариант всё ещё возможный, но уже не бесплатный, а почти за ту же цену, что раньше требовала 100к. А кто 500к нести не может или не хочет - остаётся либо унылый голд (за 300, вроде), или всё же платина, но за 3500.
Мой поинт в том, что "унылый" голд - не такой уж унылый, на самом деле. Кредитные апологеты всё пытаются сравнивать с тасиными продуктами, которые, видимо, могут потягаться с этой картой, и даже с платиной, при некоторой фантазии.
Но вот если они не доступны, то всё остальное, как ни крути, представляет собой ещё более унылый вариант, чем эта голда, т.е. реальный выбор - или голда под депо, или платина за 3500.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:20

  guntherhouse777 написав:kreuz,
3.5к и 1к за допку.
Это без депо.

А согласно СМС какая скидка за оборот? А если к скидке добавить депозиты, тогда почём?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31

  Людина з вулиці написав:
  curiousobro написав:Говорить, что КБ 5% для дебитки - это на самом деле 3.5% ИМХО - принципиально неверно терминологически.

Таке кажете тільки Ви. І вже не перший раз. Вибачте.
І mephala, і я рахуємо розмір переваги дебетки над кредиткою.

Ок.
Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?

Если да - это и был основной посыл.

  Людина з вулиці написав:
  curiousobro написав:В кредитке важна не стратегия трат, а стратегия выравнивания даты платежа грейса к дате получения дохода

Чому Ви ставите таке обмеження?

Регулюючи час витрат по дебетці, ви піклуютесь про отримання додаткового доходу по Відсоточці. Розумію.
Але ж і по кредитці можна перенести витрати, наприклад, на вихідні і отримати більший дохід. Або перенести з кінця місяця на початок наступного, і отрииати дохід не за декілька днів, а за місяць.

PS. Не ховаюсь від дискусії, але до вечора не матиму змоги її вести.


можно конечно. тут спорить не о чем.
Востаннє редагувалось curiousobro в Пон 18 лют, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Пострадали также и те, кто брал бесплатную платину за депо в 500к, для них вариант всё ещё возможный, но уже не бесплатный, а почти за ту же цену, что раньше требовала 100к.

ну если человек ее (бесплатную платину) оформил до 1 марта 2019, то до окончания срока действия карты (1 год) будут применяться старые тарифы. или я не прав?
А вот через год если захоцца продолжать косить 5% КБ - то да, уже на абонку
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:52

  Andey написав:
  M-Audio написав:Пострадали также и те, кто брал бесплатную платину за депо в 500к, для них вариант всё ещё возможный, но уже не бесплатный, а почти за ту же цену, что раньше требовала 100к.

ну если человек ее (бесплатную платину) оформил до 1 марта 2019, то до окончания срока действия карты (1 год) будут применяться старые тарифы. или я не прав?
А вот через год если захоцца продолжать косить 5% КБ - то да, уже на абонку

А Голдовая допка на год дольше основной проработает нашару? На такой компромисс я готов :))
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