Мне именно так и выдали -- сразу 3 карты, у меня ещё и евро-депо был
Потом я уже Платину под грн купил
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:46
Мне именно так и выдали -- сразу 3 карты, у меня ещё и евро-депо был
Потом я уже Платину под грн купил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:47
Да. Но "при розміщенні депозиту"... В симе есть мнение, что если ты открываешь депо и заказываешь карту - этот случай подпадает под тарифы, а если открылся ранее, а потом проснулся и захотел карту, то это уже другой случай. Именно поэтому, чтобы жена получила платину в долларах, пришлось немного занести долларов, хотя действующий долларовый вклад у неё был. Но повторюсь - зависит от трактовки тарифов в конкретном городе
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:08
Re: Укрексiмбанк
А разве Голды уже появились? Я больше месяца получить не могу, нет пластика.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:10
Просто некоторым очень хочется доказать свою правоту. Со своей стороны в дискуссию вступать не намерен, но дровишек подкину
По кредитке всегда добавляется риск выпадения из льготного периода и риск увеличения расходов больше, чем за свои. А ставки по депо можно сравнить только те, что доступны конкретному клиенту. Так, меня и прошлогодние 3,6% и нынешние 4,7% по доллару вполне устраивают в Симе, поскольку Газ, Мега, Альфа не резиновые, по крайней мере в пределах ФГВ. Я бы даже сказал, что КБ в Симе был аргументом в принципе увеличения доли депозитов в портфеле. Также 17% на текущих депо для меня недоступны, так что я бы сравнивал разве что с 12% (а это лишь 0,79% чистыми за 30 дней, иначе в ЭКО надо будет ещё абонку платить). Да и время на обслуживание кредитки надо значительно больше (не говоря уже про 12 столбиков), чем просто на обслуживание дебетки.
Тут горазде весомее, платить ли за дебетку с 5% КБ абонку и в каком размере, а это мне пока не ясно на следующий год...
Востаннє редагувалось kreuz в Пон 18 лют, 2019 14:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16
Чего-то обсуждение выгодности-не выгодности ведётся исключительно в рамках тарифов, которым жить осталось 10 дней. К тому же, по этим тарифам каждый для себя давно определился. Интереснее было бы послушать умные мысли по поводу новых тарифов. Потому что в них самый, наверное, популярный вариант депо 100к + платная платина за 1050 -- уже исключен. Пострадали также и те, кто брал бесплатную платину за депо в 500к, для них вариант всё ещё возможный, но уже не бесплатный, а почти за ту же цену, что раньше требовала 100к. А кто 500к нести не может или не хочет - остаётся либо унылый голд (за 300, вроде), или всё же платина, но за 3500.
Мой поинт в том, что "унылый" голд - не такой уж унылый, на самом деле. Кредитные апологеты всё пытаются сравнивать с тасиными продуктами, которые, видимо, могут потягаться с этой картой, и даже с платиной, при некоторой фантазии.
Но вот если они не доступны, то всё остальное, как ни крути, представляет собой ещё более унылый вариант, чем эта голда, т.е. реальный выбор - или голда под депо, или платина за 3500.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:20
А согласно СМС какая скидка за оборот? А если к скидке добавить депозиты, тогда почём?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31
Ок.
Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?
Если да - это и был основной посыл.
можно конечно. тут спорить не о чем.
Востаннє редагувалось curiousobro в Пон 18 лют, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 14:32
Re: Укрексiмбанк
ну если человек ее (бесплатную платину) оформил до 1 марта 2019, то до окончания срока действия карты (1 год) будут применяться старые тарифы. или я не прав?
А вот через год если захоцца продолжать косить 5% КБ - то да, уже на абонку
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