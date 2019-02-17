Додано: Пон 18 лют, 2019 14:16

Чего-то обсуждение выгодности-не выгодности ведётся исключительно в рамках тарифов, которым жить осталось 10 дней. К тому же, по этим тарифам каждый для себя давно определился. Интереснее было бы послушать умные мысли по поводу новых тарифов. Потому что в них самый, наверное, популярный вариант депо 100к + платная платина за 1050 -- уже исключен. Пострадали также и те, кто брал бесплатную платину за депо в 500к, для них вариант всё ещё возможный, но уже не бесплатный, а почти за ту же цену, что раньше требовала 100к. А кто 500к нести не может или не хочет - остаётся либо унылый голд (за 300, вроде), или всё же платина, но за 3500.

Мой поинт в том, что "унылый" голд - не такой уж унылый, на самом деле. Кредитные апологеты всё пытаются сравнивать с тасиными продуктами, которые, видимо, могут потягаться с этой картой, и даже с платиной, при некоторой фантазии.

Но вот если они не доступны, то всё остальное, как ни крути, представляет собой ещё более унылый вариант, чем эта голда, т.е. реальный выбор - или голда под депо, или платина за 3500.