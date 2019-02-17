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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:16

Re: Укрексiмбанк

Отже, був у відділенні.
Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде :(.
Мастеркард можуть оформити без проблем.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:20

  Andey написав:ну если человек ее (бесплатную платину) оформил до 1 марта 2019, то до окончания срока действия карты (1 год) будут применяться старые тарифы. или я не прав?

Пока - прав, а там дальше мало ли что изменится. Я, например, в прошлом году, оформляя карту, вообще не особо рассчитывал, что программа продержится так долго. Но тут нет повода для дискуссии: кто уже оформил, тому нет резона обсуждать, выгодно ли это. Уже оформленная карта по-любому выгоднее всего остального непотріба, потому что доход не сопоставим, а уплаченных денег точно не вернуть.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:23

  V2 написав:Отже, був у відділенні.
Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде :(.
Мастеркард можуть оформити без проблем.

А замовити...щоб іменний підвезли?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:25

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Отже, був у відділенні.
Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде :(.
Мастеркард можуть оформити без проблем.

А замовити...щоб іменний підвезли?

А их других и не бывает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27

Re: Укрексiмбанк

  V2 написав:Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде .

У Киёве на Тельмана с НГ не было Платины, и не обещали, и совсем, и вот совсем-совсем...
но вот с 12/02 она таки появилась :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27

M-Audio, хочете сказати що Сіма згортає роботу з Візою?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:35

Квесторе_поверніться

не меліть єрундою
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03

:)
  greenozon написав:Квесторе_поверніться

не меліть єрундою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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