Отже, був у відділенні.
Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде .
Мастеркард можуть оформити без проблем.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:16
Re: Укрексiмбанк
Отже, був у відділенні.
Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде .
Мастеркард можуть оформити без проблем.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:20
Пока - прав, а там дальше мало ли что изменится. Я, например, в прошлом году, оформляя карту, вообще не особо рассчитывал, что программа продержится так долго. Но тут нет повода для дискуссии: кто уже оформил, тому нет резона обсуждать, выгодно ли это. Уже оформленная карта по-любому выгоднее всего остального непотріба, потому что доход не сопоставим, а уплаченных денег точно не вернуть.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:23
А замовити...щоб іменний підвезли?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:25
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27
Re: Укрексiмбанк
У Киёве на Тельмана с НГ не было Платины, и не обещали, и совсем, и вот совсем-совсем...
но вот с 12/02 она таки появилась
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:27
M-Audio, хочете сказати що Сіма згортає роботу з Візою?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:35
Квесторе_поверніться
не меліть єрундою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|