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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:29

Яша
https://www.eximb.com/ukr/personal/cards/tarif_all/
V2
4
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56

  mephala написав:
  mustbe написав:С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%

вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.

большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4430
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06

  curiousobro написав:Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?

а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09

  J написав:
  mephala написав:
  mustbe написав:С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%

вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.

большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом

ну посчитайте с еженедельной перекидкой на симу денег. важен сам принцип параллельного расчета процентного дохода
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:17

  mephala написав:
  curiousobro написав:Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?

а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?

Ну дык посчитал.
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%

Нарисуйте и увидите сами

Деньги я буду держать на той же видсоточке, что и вы если что.
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:31

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:У меня есть суперсила пополнять симу по сепу

поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?
Andey
 
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